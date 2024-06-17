В «Реале» ждут, что презентация Мбаппе превзойдет церемонию Роналду

предвкушают презентацию форварда. Об этом сообщает El Debate.

В «Реале» рассчитывают, что презентация Мбаппе превзойдет церемонию с Криштиану Роналду. В 2009 году на мероприятии, посвященному переходу португальца из «Манчестер Юнайтед», присутствовало около 85 тысяч зрителей.

Отмечается, что «сливочные» готовят зрелищное мероприятие и назначил дату презентации на 16 июля — через два дня после окончания чемпионата Европы. Эта дата обусловлена тем, что поучаствовать в церемонии на «Сантьяго Бернабеу» сможет бывший главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, который представит своего соотечественника.

Напомним, что Альфредо Ди Стефано и Эйсебио сопровождали Роналду во время его презентации после перехода в мадридский клуб.