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    В «Реале» ждут, что презентация Мбаппе превзойдет церемонию Роналду

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    В «Реале» предвкушают презентацию форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает El Debate.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    В «Реале» рассчитывают, что презентация Мбаппе превзойдет церемонию с Криштиану Роналду. В 2009 году на мероприятии, посвященному переходу португальца из «Манчестер Юнайтед», присутствовало около 85 тысяч зрителей.

    Отмечается, что «сливочные» готовят зрелищное мероприятие и назначил дату презентации на 16 июля — через два дня после окончания чемпионата Европы. Эта дата обусловлена тем, что поучаствовать в церемонии на «Сантьяго Бернабеу» сможет бывший главный тренер мадридцев Зинедин Зидан, который представит своего соотечественника.

    Напомним, что Альфредо Ди Стефано и Эйсебио сопровождали Роналду во время его презентации после перехода в мадридский клуб.

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