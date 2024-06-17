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    «Реал» продлит контракт с Карвахалем

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    Мадридский «Реал» в ближайшее время предложит новый контракт защитнику Даниэлю Карвахалю.

    Даниэль Карвахаль
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    Даниэль Карвахаль

    По информации журналиста Фабрицио Романо, в клубе очень довольны игрой Карвахаля в минувшем сезоне.

    Переговоры между «Реалом» и 32-летним футболистом начнутся в ближайшие месяцы.

    Действующее соглашение Карвахаля с «Реалом» рассчитано до июня 2025 года.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Карвахаля в 12 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в Ла Лиге 28 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    Напомним, с игроками старше 30 лет «Реал» продлевает контракт только на один сезон.

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