«Реал» продлит контракт с Карвахалем

Мадридскийв ближайшее время предложит новый контракт защитнику

По информации журналиста Фабрицио Романо, в клубе очень довольны игрой Карвахаля в минувшем сезоне.

Переговоры между «Реалом» и 32-летним футболистом начнутся в ближайшие месяцы.

Действующее соглашение Карвахаля с «Реалом» рассчитано до июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Карвахаля в 12 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в Ла Лиге 28 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Напомним, с игроками старше 30 лет «Реал» продлевает контракт только на один сезон.