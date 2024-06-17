«Реал» продлит контракт с Карвахалем

Даниэль Карвахаль Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, в клубе очень довольны игрой Карвахаля в минувшем сезоне.
Переговоры между «Реалом» и 32-летним футболистом начнутся в ближайшие месяцы.
Действующее соглашение Карвахаля с «Реалом» рассчитано до июня 2025 года.
Transfermarkt оценивает стоимость Карвахаля в 12 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в Ла Лиге 28 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.
Напомним, с игроками старше 30 лет «Реал» продлевает контракт только на один сезон.