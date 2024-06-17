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    Сборная ФранцииАвстрия — Франция. Онлайн
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    • Мбаппе выйдет в стартовом составе сборной Франции на матч Евро-2024 с Австрией
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    Австрия — Франция: смотрите прямую трансляцию 17.06.2024 в 22:00

    17.06.2024 в 22:00 начнется матч в группе D чемпионата Европы по футболу 2024 года Австрия — Франция

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    17.06.2024 в 22:00 начнется матч в турнире в группе D чемпионата Европы по футболу 2024 года Австрия — Франция. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

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    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Франция» — «Австрия» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Календарь и таблица Евро-2024

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Австрия» — «Франция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Франция»).

    Прямую трансляцию матча Австрия — Франция смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

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