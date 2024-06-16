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    Тен Хаг: В руководстве «МЮ» пришли к выводу, что у них уже есть лучший тренер

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о своем будущем в команде.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Сезон получился неспокойным. В "Юнайтед" никогда не бывает скучно.

    Мне удалось взять небольшой отпуск, и вдруг на своем пороге я увидел представителей клуба. Они сообщили, что с радостью продолжат работать со мной.

    В любой организации анализировать и делать из этого выводы — мудрое решение. Именно так и поступил 'Манчестер Юнайтед'. Новое руководство приняло такое решение.

    Клуб обращался к Тухелю? Не думаю, что это секрет. Все об этом знают. В Нидерландах нечто подобное вообще невозможно, запрещено. Нельзя общаться с другим клубом, если там есть тренер. В Англии все иначе.

    Но в итоге они пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер», — приводит слова тен Хага Nederlandse Omroep Stichting.

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