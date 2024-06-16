Тен Хаг: В руководстве «МЮ» пришли к выводу, что у них уже есть лучший тренер

Главный тренервысказался о своем будущем в команде.

«Сезон получился неспокойным. В "Юнайтед" никогда не бывает скучно.

Мне удалось взять небольшой отпуск, и вдруг на своем пороге я увидел представителей клуба. Они сообщили, что с радостью продолжат работать со мной.

В любой организации анализировать и делать из этого выводы — мудрое решение. Именно так и поступил 'Манчестер Юнайтед'. Новое руководство приняло такое решение.

Клуб обращался к Тухелю? Не думаю, что это секрет. Все об этом знают. В Нидерландах нечто подобное вообще невозможно, запрещено. Нельзя общаться с другим клубом, если там есть тренер. В Англии все иначе.

Но в итоге они пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер», — приводит слова тен Хага Nederlandse Omroep Stichting.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии по итогам минувшего сезона.