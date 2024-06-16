ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    сборная ИспанииКороче, Евро. 15-16 июня
  • 23:55
    • Италия победила Албанию с минимальным преимуществом
  • 22:27
    • Игрок сборной Албании Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро
  • 20:56
    • Испания разбила Хорватию в матче Евро-2024
  • 19:10
    • Ямаль — самый молодой игрок в истории Евро
    Все новости спорта

    Сан-Хосе Эрткуэйкс — Цинциннати: смотрите прямую трансляцию 16.06.2024 в 05:30

    16.06.2024 в 05:30 начнется матч в американской футбольной лиге MLS Сан-Хосе Эрткуэйкс — Цинциннати

    Футбол MLS
    16.06.2024 в 05:30 начнется матч в турнире в американской футбольной лиге MLS Сан-Хосе Эрткуэйкс — Цинциннати. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Цинциннати» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» 6:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сан-Хосе Эрткуэйкс»).

    Прямую трансляцию матча Сан-Хосе Эрткуэйкс — Цинциннати смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Англия переиграть Сербию?
  • Сербия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.48
    •
  • Кто выиграет в матче Польша — Нидерланды?
  • Польша — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • Датчане начнут Евро-2024 с победы
  • Словения — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 16 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Польша — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Словения — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Румыния — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Румыния — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Костюк — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дрейпер — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Де Минор — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры