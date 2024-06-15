Серхи Роберто может покинуть «Барселону»

Полузащитник и капитан «Барселоны»может стать игроком каталонской «Жироны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, на текущий момент 32-летний футболист ждёт решения о своём будущем от руководства сине-гранатовых, которое будет зависеть от финансового положения «Барселоны».

Подчёркивается, что Роберто также интересуются «Севилья» и «Валенсия».

Напомним, в минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.