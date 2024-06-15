Семин: Переход Сафонова в «ПСЖ» считаю большим успехом

Известный российский тренерпрокомментировал переход вратаря «Краснодара»во французский «ПСЖ».

«Я бы не сказал, что это самый громкий трансфер российского игрока в Европу. А разве не громкий переход в Сан-Себастьян Захаряна? Саша Головин в "Монако" когда переходил? Тоже громкий переход.

Нужно поздравить "Краснодар", академию, которая воспитала голкипера. Поздравить Галицкого, который как раз содержит клуб и уделяет громадное внимание. Это большой успех», — цитирует Семина интернет-издание Евро-Футбол.Ру.

Вчера, 14 июня, «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» и заключении контракта на пять лет.