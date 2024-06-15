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    Семин: Переход Сафонова в «ПСЖ» считаю большим успехом

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    Известный российский тренер Юрий Семин прокомментировал переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Я бы не сказал, что это самый громкий трансфер российского игрока в Европу. А разве не громкий переход в Сан-Себастьян Захаряна? Саша Головин в "Монако" когда переходил? Тоже громкий переход.

    Нужно поздравить "Краснодар", академию, которая воспитала голкипера. Поздравить Галицкого, который как раз содержит клуб и уделяет громадное внимание. Это большой успех», — цитирует Семина интернет-издание Евро-Футбол.Ру.

    Вчера, 14 июня, «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» и заключении контракта на пять лет.

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