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    Орлов раскритиковал российских футболистов «Зенита»

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    Комментатор Геннадий Орлов подверг критике игру российских футболистов «Зенита».

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Вот говорят, надо нашим футболистам давать больше игрового времени. Но это же все от лукавого! Тренер сам себе не враг. Он же видит, что легионеры предпочтительнее на тренировках — те же бразильцы в "Зените".

    Ну что в Питере показал Бакаев? А Ахметов? Для чего их брали? Они ничем не помогли команде! Есть вопросы и к Марио Фернандесу. Нужно ли его оставлять? Тут мне некорректно что-либо говорить. Есть руководство — оно примет решение. Но что мы имеем в сухом остатке?

    А теперь сравните Ахметова, Фернандеса с другим новичком — Артуром. Весной бразилец забил победный гол "Краснодару" и золотой мяч в ворота "Ростова". Как говорится, почувствуйте разницу! Вот это реальный КПД.

    Трансферы — тонкая вещь. Не всегда удается угадать с новичками. За последние годы лишь однажды все трое приглашенных исполнителей сразу пришлись ко двору — Барриос, Ракицкий и Азмун. Как нож в масло вошли в основной состав! А в ходе других кампаний, надо признать, случались и просчеты», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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