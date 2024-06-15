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    Орлов: Глушенков умеет делать на поле все

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе в «Зенит» атакующего полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Глушенков в "Зените"? Это стало бы реальным усилением. Он умеет делать на футбольном поле все: и сам забивает, и готовит атаки. Маневренный, техничный, выносливый. Уверен, быстро найдет общий язык с бразильцами. Человек отдал за сезон 18 голевых передач. Ну о чем тут еще можно говорить? Он впишется в команду Семака. Поверьте, бразильцы оценят его по достоинству, увидев, что Максим быстро нащупает их ритм игры. Но давайте для начала дождемся официальной информации.

    Конечно, сине-бело-голубым нужен еще один диспетчер. Весной эти функции стал брать на себя почему-то Барриос. Но колумбиец, бывало, "обрезался". Он хорош в отборе, а в созидании... Нет, ему сложно выполнять роль разыгрывающего. И пасы его не назовешь остроумными. У него этого нет. Эталон игрока на этой позиции — конечно, Пирло, который сразу же после отбора одной передачей мог отрезать защитников и вывести партнера на ударную позицию», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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    В минувшем сезоне Глушенков провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 результативную передачу.

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