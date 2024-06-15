Габулов оценил трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Бывший голкипер национальной команды Россииотреагировал на трансфер вратаряв «ПСЖ».

«Это действительно громкий переход. Он очень значим как для Матвея, так и для всего российского футбола. Учитывая сегодняшнее непростое политическое время, очень хорошо, что Сафонов смог перейти в "ПСЖ" и у него есть шанс бороться за место в составе.

Конкуренция никогда не страшна, она, наоборот, должна стимулировать. Думаю, Матвей может побороться за место в основе. Он к этому ментально готов», — приводит слова Габулова «РИА Новости».

Ранее парижский клуб объявил о переходе 25-летнего вратаря, Сафонов подписал пятилетний контракт. Основным голкипером чемпиона Франции является вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Напомним, 25-летний Сафонов является воспитанником «быков».