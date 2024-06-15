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    Габулов оценил трансфер Сафонова в «ПСЖ»

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    Бывший голкипер национальной команды России Владимир Габулов отреагировал на трансфер вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    Владимир Габулов
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    Владимир Габулов

    «Это действительно громкий переход. Он очень значим как для Матвея, так и для всего российского футбола. Учитывая сегодняшнее непростое политическое время, очень хорошо, что Сафонов смог перейти в "ПСЖ" и у него есть шанс бороться за место в составе.

    Конкуренция никогда не страшна, она, наоборот, должна стимулировать. Думаю, Матвей может побороться за место в основе. Он к этому ментально готов», — приводит слова Габулова «РИА Новости».

    Ранее парижский клуб объявил о переходе 25-летнего вратаря, Сафонов подписал пятилетний контракт. Основным голкипером чемпиона Франции является вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

    Напомним, 25-летний Сафонов является воспитанником «быков».

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