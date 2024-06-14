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    Вальверде рассказал о работе с Анчелотти в «Реале»

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    Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался о взаимоотношениях с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти.

    Федерико Вальверде
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    Федерико Вальверде

    «Я научился ценить возможность играть где бы то ни было, лишь бы играть. Когда я начал свой этап с ним, была злость от того, что я должен был поменять позицию.

    Я научился ценить требования тренера, развиваться в игре и понимать, что если тренер просит тебя играть на другой позиции, нужно это ценить, понимать и извлекать из этого максимальную пользу.

    Играть в "Реале" непросто, нужно ухватиться за эту возможность и не отпускать ее. Анчелотти всегда был готов помочь мне и дать совет, и это всегда нужно ценить», — сказал Вальверде изданию Marca.

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