Ташуев ответил на вопрос о своем будущем

Бывший главный тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Факела»высказался о своем тренерском будущем.

«Сами знаете, от предложений, намерений, шорт‑листов до назначения — всегда долгий путь. Шорт‑листы есть, намерения есть. Пока конкретики никакой нет. Нет такого, чтобы мне конкретно предложили возглавить какую‑то команду. Есть различные варианты — Россия, другие страны. Но это все как обычно. Общаемся. Так звонят и другим тренерам, не только мне. У нас профессия такая — сегодня ложишься спать на работе, а завтра без работы, и наоборот. Так что пока в процессе.

Наше ближнее зарубежье. Не Европа и не Австралия (смеется). Хорошие клубы из ближнего зарубежья. Но пока все в процессе, рано о чем‑то говорить», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

В апреле Ташуев покинул пост главного тренера воронежского «Факела» по семейным обстоятельствам.