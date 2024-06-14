Сафонов: Очень рад присоединиться к одному из величайших клубов

Вратарьпрокомментировал переход в парижский клуб.

«Я очень рад присоединиться к "ПСЖ", одному из величайших клубов с точки зрения его истории и достижений. Я уже с нетерпением жду возможности встретиться с моими новыми товарищами по команде, а также чтобы защищать свои новые цвета и заставить болельщиков гордиться мной. Вперед, Париж!» — приводит слова Сафонова официальный сайт клуба.

Контракт 25-летнего голкипера с парижанами рассчитан до лета 2029 года.

Напомним, в минувшем сезоне Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль».