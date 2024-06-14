Нигматуллин: Будет очень интересно смотреть за противостоянием Сафонова с Доннаруммой

Бывший вратарь сборной Россиивысказался о переходе вратаряво французский

«Во-первых, мои искренние поздравления с таким переходом. Это большая оценка нашей российской вратарской школе, что голкипер национальной команды перешел в один из сильнейших и богатейших европейских клубов. Будет очень интересно теперь смотреть за его выступлениями и противостоянием с Доннаруммой.

Думаю, Матвей идет не на скамейку, а конкурировать. К тому же Джанлуиджи не выглядит суперстабильным вратарем, за которого можно быть однозначно спокойным. Доннарумма в "Милане" и "ПСЖ" — это два разных голкипера. Так что желаю удачи Матвею, быстрее выучить язык, адаптироваться и стать своим в команде», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Напомним, в минувшем сезоне Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль».