Кейн рассказал о первом сезоне в «Баварии»

Форвард мюнхенской «Баварии»прокомментировал свой первый сезон в Бундеслиге после перехода из лондонского «Тоттенхэма».

«Невероятный опыт. Думаю, игра в таком клубе, как "Бавария", может только пойти на пользу, позволить выйти на более высокий уровень, поскольку здесь ты находишься под невероятным давлением в каждом матче, от тебя всегда ждут качественной игры.

Конечно, все знают, насколько хороши игроки "Баварии", как сильны тренеры. Мне очень понравилось пробовать себя на разных стадионах — атмосфера просто потрясающая. Думаю, на Евро в Германии будет так же», — цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.

В этом сезоне «Бавария» не выиграла ни одного трофея впервые за 12 лет. Гарри Кейн сыграл за мюнхенский клуб 45 матчей, забил 44 мяча, сделал 12 результативных передач.