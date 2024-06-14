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    Германия — Шотландия: смотрите прямую трансляцию 14.06.2024 в 22:00

    14.06.2024 в 22:00 начнется матч в группе A чемпионата Европы по футболу 2024 года Германия — Шотландия

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    14.06.2024 в 22:00 начнется матч в турнире в группе A чемпионата Европы по футболу 2024 года Германия — Шотландия. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

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    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Шотландия» — «Германия» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    Календарь и таблица Евро-2024

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Германия» — «Шотландия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Германия»).

    Прямую трансляцию матча Германия — Шотландия смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

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