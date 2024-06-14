ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен Хаг Конкуренты будут в восторге. Эрик тен Хаг остался у руля «МЮ»
  • 10:32
    • В РПЛ открылось летнее трансферное окно
  • 08:58
    • «Чемпионат»: «Зенит» договорился о переходе Глушенкова
  • 08:11
    • «Флорида» выиграла третий матч в финале Кубка Стэнли
    Все новости спорта

    Дасаев: В системе «Спартака» есть очень талантливый вратарь

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Известный советский вратарь и тренер Ринат Дасаев поделился мнением об игре голкиперов «Спартака».

    Ринат Дасаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ринат Дасаев

    «Спартаковцы Максименко и Селихов довольно неплохо играли в сезоне. Были ошибки, понятно, но тоже хотел бы пожелать им всего наилучшего, чтобы прогрессировали.

    В клубе есть еще один перспективный, хороший вратарь — Семен Фадеев. Очень талантливый парень, в "Спартаке-2" играет, прибавляет.

  • Крутое пике. Топ-7 разочарований сезона РПЛ
  • Выбираем главных неудачников прошедшего розыгрыша Российской Премьер-лиги
  • Вчера

    • Надеюсь, его тоже привлекут в первую команду. Хотелось бы обоим Саням сказать, чтобы так же продолжали. И Фадееву — тоже», — приводит слова Дасаева «Чемпионат».

    Напомним, «Спартак» занял пятое место в минувшем чемпионате России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч открытия получится результативным
  • Германия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • У «Эдмонтона» еще достаточно сил, чтобы вернуться в серию
  • «Эдмонтон» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Испания и Хорватия порадуют голами
  • Испания — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 14 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Германия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Испания — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Италия — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Де Минор — Раонич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Грикспор — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Осака — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Монтгомери — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры