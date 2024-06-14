Дасаев: В системе «Спартака» есть очень талантливый вратарь

Известный советский вратарь и тренерподелился мнением об игре голкиперов

«Спартаковцы Максименко и Селихов довольно неплохо играли в сезоне. Были ошибки, понятно, но тоже хотел бы пожелать им всего наилучшего, чтобы прогрессировали.

В клубе есть еще один перспективный, хороший вратарь — Семен Фадеев. Очень талантливый парень, в "Спартаке-2" играет, прибавляет.

Надеюсь, его тоже привлекут в первую команду. Хотелось бы обоим Саням сказать, чтобы так же продолжали. И Фадееву — тоже», — приводит слова Дасаева «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» занял пятое место в минувшем чемпионате России.