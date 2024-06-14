Аршавин: Я ставлю, что Сафонов больше 10 матчей сыграет в чемпионате Франции

Бывший футболист сборной Россиивысказался о переходеиз

«Я ставлю, что больше 10 матчей он сыграет в чемпионате. Доннарумма мне всегда нравился. Именно его специфические качества вратаря — реакция, как он ловит мяч, играет ногами. Но по игре в "ПСЖ" всё равно заметно, что он на самом деле может ляпы такие наварить.

Уверен, что несколько ошибок Доннаруммы приведут к тому, что подумают сменить его не просто на какие-то отдельные матчи, а будет период, когда у Матвея появятся возможности закрепиться первым номером. Он в целом по качествам может это использовать. Я очень положительно оцениваю этот переход. Поздравляю его и футбольный клуб "Краснодар" с таким трансфером», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в минувшем сезоне Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль».