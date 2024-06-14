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    Аршавин: Я ставлю, что Сафонов больше 10 матчей сыграет в чемпионате Франции

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Я ставлю, что больше 10 матчей он сыграет в чемпионате. Доннарумма мне всегда нравился. Именно его специфические качества вратаря — реакция, как он ловит мяч, играет ногами. Но по игре в "ПСЖ" всё равно заметно, что он на самом деле может ляпы такие наварить.

    Уверен, что несколько ошибок Доннаруммы приведут к тому, что подумают сменить его не просто на какие-то отдельные матчи, а будет период, когда у Матвея появятся возможности закрепиться первым номером. Он в целом по качествам может это использовать. Я очень положительно оцениваю этот переход. Поздравляю его и футбольный клуб "Краснодар" с таким трансфером», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

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