Тюкавин: После победы над «Балтикой» получил голосовое сообщение от Овечкина

Нападающий «Динамо»рассказал о своем общении с капитаном «Вашингтон Кэпиталз»

Овечкин является болельщиком футбольной команды московского «Динамо». В 2022 году он принял участие в товарищеском матче бело-голубых против «Амкала».

«С Овечкиным познакомились, когда он за "Динамо" против "Амкала" сыграл. Потом на пляже в Дубае встретились. Иногда переписываемся.

Когда "Балтику" обыграли, Овечкин прислал мне голосовое сообщение: "Давай, Тюка! Сейчас все в ваших руках, вы уж постарайтесь. Мы давно ждем чемпионства..."

После матча с "Краснодаром" не писал», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

«Динамо» достаточно было сыграть вничью с «Краснодаром» в заключительном туре, чтобы занять первое место. Команда Марцела Лички проиграла на поле «быков» со счетом 0:1 и завершила сезон в РПЛ на третьей строчке.