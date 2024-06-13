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    Семин: Зачем Тюкавину куда-то уходить?

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о будущем форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Зачем ему куда-то уходить? Ему комфортно находиться в "Динамо", ему вовремя платят зарплату, которую он заслужил, и к нему у болельщиков есть большая симпатия. Игроки всегда должны думать своей головой, а не переходить из-за того, что это выгодно агентам», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

    Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 16 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел в РПЛ 30 матчей, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач.

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