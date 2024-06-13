Карасев: В этом году с УЕФА не связывались

Российский арбитррассказал, что в текущем году у него не было контактов с УЕФА.

«В этом году с УЕФА никак не связывались. Есть ли понимание по сбору судей УЕФА осенью? Нет, пока тишина, не знаю», — приводит слова Карасева ТАСС.

С весны 2022 года российские судьи перестали назначаться на матчи с участием иностранных команд. При этом Карасев минувшей осенью принял участие в сборе элитных судей УЕФА.

В сентябре Вера Опейкина обслужила матч женской Лиги наций, став первым российским рефери, отработавшим игру под эгидой УЕФА после отстранения.