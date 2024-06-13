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    Экс-игрок «Краснодара»: Переход в «ПСЖ» — не лучшее решение для Сафонова

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    Бывший футболист «Краснодара» Мануэл Фернандеш высказался о возможном переходе голкипера «быков» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Сообщалось, что Сафонов подпишет с «ПСЖ» контракт до июня 2029 года. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.

    В сезоне-2023/2024 основным вратарем «ПСЖ» был итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

    «Сафонов — талантливый парень, но я не ожидал, что он перейдет в "ПСЖ".

    Со спортивной точки зрения такой шаг не совсем верный для него. Не думаю, что Сафонов вытеснит из основы Доннарумму.

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    • С точки зрения статуса клуба и денег, такой трансфер можно понять. Но если Матвей хочет быть лучше как игрок, на мой взгляд, это не лучшее решение», — приводит слова Фернандеша «Российская газета».

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