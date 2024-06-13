Экс-игрок «Краснодара»: Переход в «ПСЖ» — не лучшее решение для Сафонова

Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что Сафонов подпишет с «ПСЖ» контракт до июня 2029 года. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.
В сезоне-2023/2024 основным вратарем «ПСЖ» был итальянец Джанлуиджи Доннарумма.
«Сафонов — талантливый парень, но я не ожидал, что он перейдет в "ПСЖ".
Со спортивной точки зрения такой шаг не совсем верный для него. Не думаю, что Сафонов вытеснит из основы Доннарумму.
С точки зрения статуса клуба и денег, такой трансфер можно понять. Но если Матвей хочет быть лучше как игрок, на мой взгляд, это не лучшее решение», — приводит слова Фернандеша «Российская газета».