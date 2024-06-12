16-летний Ямал отреагировал на назначение Флика в «Барселону»

Вингер «Барселоны»прокомментировал назначение немецкого специалистана пост главного тренера команды.

«Судя по тому, что я видел в исполнении "Баварии" и сборной Германии при Флике, у него довольно атакующий стиль игры, прямолинейный. Я ещё не разговаривал с ним, но мы поговорим, когда я вернусь в расположение клуба», — приводит слова Ямала Mundo Deportivo.

Всего в нынешнем сезоне испанский футболист сыграл 50 матчей во всех турнирах, в которых он забил семь голов и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Напомним, «Барселона» заняла второе место по итогам чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.