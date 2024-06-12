Селихов: Акинфеев — лучший вратарь России в XXI веке

Вратарь московского «Спартака»высказался о голкипере ЦСКА

«Игорь Владимирович Акинфеев — лучший вратарь России XXI века, это бесспорно. Если мы возьмём его статистику, он где‑то в космосе.

Честно, мне тяжело сказать, кто второй. Не хотел бы как‑то распределять по местам. Понятно, Акинфеев есть Акинфеев, но у нас много равноценных вратарей», — приводит слова Селихова «Матч ТВ».

Напомним, на текущий момент Акинфееву 38 лет. Он выступает за взрослую команду ЦСКА с 2003 года. За этот период он принял участие в 765 матчах во всех турнирах, 318 из которых отыграл «на ноль».