Мусиала: Я хочу сделать все возможное, чтобы трофей Лиги чемпионов вернулся в Мюнхен

Полузащитникрассказал о перспективах мюнхенской команды выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Выиграть Лигу чемпионов с "Баварией"? Да, это возможно. Потому что ни одна команда не является непобедимой. Даже "Реал" с Мбаппе. Я бы не вышел на матч с "Мадридом" с мыслями о том, что у нас нет шансов. У нас есть состав, с которым мы можем побороться за победу в Лиге чемпионов.

Я хочу сделать все возможное, чтобы трофей Лиги чемпионов вернулся в Мюнхен, предпочтительно, чтобы это произошло в финале на "Альянц Арене" в 2025 году. Но для этого нам сначала нужно наладить хорошее взаимодействие друг с другом и привыкнуть к новым идеям и новой системе Венсана Компани.

Но в данный момент я думаю только о Евро и о том, чтобы добиться успеха на нем», — сказал Мусиала As.

Напомним, что в сезоне 2023/2024 «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов уступила мадридскому «Реалу» с общим счетом 3:4. Мусиала принял участие в 37-и матчах за мюнхенскую команду во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.