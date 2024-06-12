Дзюба рассказал, каким бы видом спорта занимался, если бы не пошёл в футбол

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
«Если бы не футбол, каким видом спорта занимался бы? Любым. Был бы великолепным теннисистом, хоккейным вратарём, бойцом UFC», — сказал Дзюба в эфире шоу «Футбольная монополия».
Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года.
За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.
Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор».