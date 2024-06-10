ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората может перейти в «Ювентус» Трансферный дайджест. 4 — 10 июня
  • 17:45
    • Официально: Черников продлил контракт с «Краснодаром»
  • 19:53
    • «СЭ»: Сперцян может перейти в «Дженоа»
  • 19:24
    • Талалаев — о Дзюбе и его возможном трансфере в «Химки»
  • 18:47
    • Гвардиола: Я близок к уходу из «Ман Сити»
  • 18:15
    • Стало известно, кто будет комментировать первые матчи Евро-2024 на «Матч ТВ»
    Все новости спорта

    Гвинея — Мозамбик: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.06.2024 в 22:00 начнется матч в африканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу Гвинея — Мозамбик

    Футбол ЧМ-2026
    10.06.2024 в 22:00 начнется матч в турнире в африканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу Гвинея — Мозамбик. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Гвинея» — «Мозамбик» 6:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гвинея»).

    Прямую трансляцию матча Гвинея — Мозамбик смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Исландия совершить еще одну сенсацию?
  • Нидерланды — Исландия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Испортит ли Турция генеральную репетицию Польше?
  • Польша — Турция. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Продолжится ли победная серия Чехии?
  • Чехия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 10 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нидерланды — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Польша — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Дакворт — Эрбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Музетти — Мпешти-Перрикар
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  3.57
  • Экспресс дня 11 июня
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ботафого — Флуминенсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мальта — Греция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры