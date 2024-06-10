Гвардиола: Я близок к уходу из «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити»рассказал о своем ближайшем будущем.

«Реальность такова, что я сейчас ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться. Обсуждали с клубом, я чувствую, что хочу остаться.

В следующем сезоне я останусь и по его ходу буду разговаривать с клубом. Увидим», — цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо в соцсети.

53-летний Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Всего во главе «горожан» он завоевал 16 различных трофеев. Его контракт действует до лета 2025 года. До «Ман Сити» он тренировал мюнхенскую «Баварию» и «Барселону».