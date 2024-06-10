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    «Манчестер Сити» хочет оставить Канселу в «Барселоне»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что больше не рассчитывает на защитника Жоау Канселу.

    Жоау Канселу
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    Жоау Канселу

    В минувшем сезоне Канселу выступал на правах аренды за «Барселону». Сообщалось, что каталонский клуб может выкупить португальского футболиста.

    «Мы обсудим с "Барселоной" этот вопрос и постараемся найти лучшее решение.

    Если Жоау захочет остаться в "Барсе" и оба клуба смогут договориться о сумме трансфера, тогда мы заключим сделку. Решение должно устраивать всех», — приводит слова Гвардиолы журналист Виктор Наварро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Канселу в 25 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 32 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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