«Манчестер Сити» хочет оставить Канселу в «Барселоне»

Главный тренер «Манчестер Сити»подтвердил, что больше не рассчитывает на защитника

В минувшем сезоне Канселу выступал на правах аренды за «Барселону». Сообщалось, что каталонский клуб может выкупить португальского футболиста.

«Мы обсудим с "Барселоной" этот вопрос и постараемся найти лучшее решение.

Если Жоау захочет остаться в "Барсе" и оба клуба смогут договориться о сумме трансфера, тогда мы заключим сделку. Решение должно устраивать всех», — приводит слова Гвардиолы журналист Виктор Наварро.

Transfermarkt оценивает стоимость Канселу в 25 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в испанской Ла Лиге 32 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.