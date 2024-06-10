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    «Реал» откажется от участия в новом клубном чемпионате мира

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что испанский клуб откажется от участия в клубном чемпионате мира — 2025.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Напомним, турнир пройдёт в обновлённом формате. Вместо семи клубов в турнире примут участие сразу 32 команды.

    «ФИФА забывает, что клубы и игроки не будут участвовать в этом турнире. Один матч "Реала" стоит € 20 млн, а они хотят дать нам эти деньги за весь турнир. Отрицательно. Мадридский "Реал", как и другие клубы, откажется от приглашения», — приводит слова Анчелотти Relevo со ссылкой на Il Giornale.

    Клубный чемпионат мира — 2025 пройдёт на стадионах в Соединённых Штатах Америки. Турнир начнётся 15 июня и продлится практически месяц — до 13 июля 2025 года.

    В 2023 году победителем клубного чемпионата мира стал английский «Манчестер Сити», разгромивший в финале бразильский «Флуминенсе» со счётом 4:0.

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