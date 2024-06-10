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    Аленичев: Пока у «Зенита» есть бразильцы, ни одна команда не сможет выиграть чемпионат России

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    Известный тренер Дмитрий Аленичев считает, что в следующем сезоне «Зенит» снова займет первое место в РПЛ.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    «Может быть, с моей стороны прозвучит нескромно, но пока у "Зенита" есть бразильцы, ни одной российской команде не по силам стать чемпионами.

    В минувшем сезоне интрига была до последнего тура, "Динамо" и "Краснодар" имели шансы выиграть титул, но сильнее всех вновь стала команда Сергея Семака.

    Что мешает "Спартаку" совершать качественные трансферы? Это вопрос к селекционному отделу. Значит, у клуба такая политика — он ошибается в выборе футболистов.

    Тот же Угальде забил только один гол в Кубке, лишил болельщиков возможности увидеть команду в переполненных "Лужниках" на Суперфинале.

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    • Я был на игре с "Балтикой", видел, как он не использовал 2-3 стопроцентных момента. Если ты стоишь 13 миллионов евро, то ты качественный футболист.

    Времени на раскачку быть не должно. Я не говорю, что он обязан забить 10 мячей в трех матчах, но 7 из 10 моментов реализовать должен», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

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