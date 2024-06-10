Аленичев не верит, что Промес вернется в «Спартак»

Российский тренероценил перспективывернуться в футбол и, в частности, в «Спартак».

«Я видел, что он начал тренироваться. Главное, чтобы у него благополучно завершилось его дело, а в том, что он еще поиграет, я не сомневаюсь.

В том, что он вернется в клуб, я сомневаюсь. Думаю, что история "Спартака" с Промесом закончилась», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

Квинси сейчас находится в Дубае, проводя тренировки и ожидая решения по своей экстрадиции в Нидерланды, где его ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и нанесение ножевых ранений двоюродному брату.