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    Луи ван Гал удивлен назначением Компани на пост главного тренера «Баварии»

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    Экс-наставник «Баварии» Луи ван Гал высказался о назначении Венсана Компани на пост главного тренера мюнхенского клуба.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Я был очень удивлен, потому что в прессе называлось много имен, и эти кандидаты были очень уважаемыми.

    Компани как тренер — новичок с не очень большим опытом. "Бавария" приглашала многих тренеров, но те не приехали. Думаю, это не очень хорошо для Баварии», — сказал ван Гал Bayern & Germany.

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    • Напомним, что «Бавария» решила не продлевать контракт с Томасом Тухелем и назначила на пост главного тренера Венсана Компани. В прошедшем сезоне бельгиец работал в «Бернли» и не смог удержать команду в АПЛ.

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