Луи ван Гал удивлен назначением Компани на пост главного тренера «Баварии»

Экс-наставниквысказался о назначениина пост главного тренера мюнхенского клуба.

«Я был очень удивлен, потому что в прессе называлось много имен, и эти кандидаты были очень уважаемыми.

Компани как тренер — новичок с не очень большим опытом. "Бавария" приглашала многих тренеров, но те не приехали. Думаю, это не очень хорошо для Баварии», — сказал ван Гал Bayern & Germany.

Напомним, что «Бавария» решила не продлевать контракт с Томасом Тухелем и назначила на пост главного тренера Венсана Компани. В прошедшем сезоне бельгиец работал в «Бернли» и не смог удержать команду в АПЛ.