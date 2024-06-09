Фальк: Тухель встретился с владельцем «Манчестер Юнайтед»

Руководствопровело встречу с. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что Тухель, который является кандидатом на пост главного тренера клуба, лично встретится с владельцем «красных дьяволов» Джимом Рэтклиффом.

В процессе беседы немецкий специалист предположил, как бы как он мог бы решить спортивные проблемы «Манчестер Юнайтед». Тухель привел в пример защитника Антонио Рюдигера, который вышел на новый уровень в «Челси».

Напомним, что у действующего главного тренера клуба Эрика тен Хага случился конфликт с полузащитником команды Джейдоном Санчо, который по ходу сезона перешел в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, а после заявил, что не вернется в стан «красных дьяволов» этим летом.

По итогам прошедшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял 8-е место в таблице АПЛ с 60-ю очками в активе.