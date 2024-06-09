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    В Беларуси высказались о возможном включении клубов в чемпионат России

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    Председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев прокомментировал возможность участия белорусских команд в чемпионате России.

    Николай Шерстнев
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    Николай Шерстнев

    «Чтобы такие заявления делать, надо слышать футболистов. Слышать профессионалов. Конечно, это объединение не нужно в первую очередь россиянам. И не нужно белорусским футбольным клубам. Потому что у каждого свои интересы.

    Но очевидно, что нужно найти некий момент соприкосновения, где мы совместно будем получать пользу. В день матча Беларусь — Россия мы с генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым вели разговор на эту тему. И уже нашли варианты, которые будут способствовать прежде всего развитию белорусского футбола, начиная от детского. Все детали скажу немножко позже.

    Окончательного решения нет, но мы договорились и выработали определенные механизмы, над которыми надо поработать специалисты. Думаю, в следующем сезоне вы услышите новости, которые сработают на развитие футбола на старте формирования футболистов, то есть на уровне детско-юношеского футбола», — приводят слова Шерстнева «Известия».

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