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    Кунде заявил, что является один из ключевых игроков «Барселоны»

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    Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал о своей роли в стане «сине-гранатовых».

    Жюль Кунде
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    Жюль Кунде

    «Я один из ключевых футболистов "Барселоны", один из лидеров в раздевалке и, прежде всего, я надежный игрок. Горжусь этим больше всего. В прошлом сезоне, если не считать случая, когда Гави повредил мне колено, случайно столкнувшись со мной, у меня не было ни одной травмы.

    Очень горжусь этим тоже, потому что это плод тяжелой работы», — сказал Кунде As.

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    • В прошедшей сезоне защитник провел за «Барселону» 45 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

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