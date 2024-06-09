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    Фоден может стать самым высокооплачиваемым британским футболистом в истории

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    «Манчестер Сити» планирует пересмотреть контракт с Филом Фоденом.

    Фил Фоден
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    Фил Фоден

    Как утверждает The Sun, руководство клуба хочет улучшить финансовые условия соглашения. Зарплату Фодена хотят повысить до 375 тысяч фунтов в неделю после Евро-2024. Сейчас он получает около 200 тысяч фунтов в неделю.

    В случае такого обновления контракт и повышения зарплаты Фоден станет самым высокооплачиваемым британским игроком в истории. Его оклад будет сопоставим с тем, сколько зарабатывают в «Манчестер Сити» бельгиец Кевин де Брейне и норвежец Эрлинг Холанд.

    В минувшем сезоне 24-летний Фоден забил 19 голов и отдал 8 результативных передач.

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