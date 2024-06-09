Эберль высказался о тратах «Баварии» на подписание игроков

Спортивный директорответил на вопрос по поводу сумм, которые тратятся на подписания игроков на трансферном рынке.

«Вы всегда можете стать ещё более жадным до денег человеком, но каждый жадный до денег человек будет забивать гвоздь в крышку гроба футбола. Если в какой-то момент все деньги уйдут с рынка, нам не на что будет вести бизнес. Речь идёт о сотнях миллионов. Это слишком много, и в какой-то момент возникнет ощущение, что всё это лопнет. Так что в какой-то момент рынок будет перенасыщен, и на его место придёт Саудовская Аравия. Это не очень приятно. Я должен быть честным, таков рынок сейчас. Деньги уходят с рынка. Ни один клуб от этого не выигрывает. Игроки, семьи, агенты — все выигрывают, но не клубы.

В прошлом клубы по крайней мере получали прибыль. Деньги оставались в обороте, и теперь их будет становиться всё меньше и меньше. Конечно, я знаю, что меня здесь не будут чествовать, если мы финишируем пятыми, но наш депозитный счёт увеличился ещё. "Баварии" удавалось оставаться гармоничным клубом. Конечно, я тоже хочу быть успешным. Как человек, ответственный за спорт, я тоже сталкиваюсь с этой дилеммой», — приводит слова Эберля Bild.