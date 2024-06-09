ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матео КассьерраЗаслуженные овации. Топ-7 главных героев сезона РПЛ
  • 20:38
    • Алькарас стал победителем «Ролан Гаррос»
  • 19:00
    • Мбаппе не сыграет против Канады из-за повреждения
  • 17:33
    • «Зенит» хочет купить форварда «Милана»
  • 16:30
    • Люк Шоу обвинил тен Хага в полученных травмах по ходу прошлого сезона
    Все новости спорта

    Эберль высказался о тратах «Баварии» на подписание игроков

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария
    Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос по поводу сумм, которые тратятся на подписания игроков на трансферном рынке.

    Макс Эберль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Макс Эберль

    «Вы всегда можете стать ещё более жадным до денег человеком, но каждый жадный до денег человек будет забивать гвоздь в крышку гроба футбола. Если в какой-то момент все деньги уйдут с рынка, нам не на что будет вести бизнес. Речь идёт о сотнях миллионов. Это слишком много, и в какой-то момент возникнет ощущение, что всё это лопнет. Так что в какой-то момент рынок будет перенасыщен, и на его место придёт Саудовская Аравия. Это не очень приятно. Я должен быть честным, таков рынок сейчас. Деньги уходят с рынка. Ни один клуб от этого не выигрывает. Игроки, семьи, агенты — все выигрывают, но не клубы.

    В прошлом клубы по крайней мере получали прибыль. Деньги оставались в обороте, и теперь их будет становиться всё меньше и меньше. Конечно, я знаю, что меня здесь не будут чествовать, если мы финишируем пятыми, но наш депозитный счёт увеличился ещё. "Баварии" удавалось оставаться гармоничным клубом. Конечно, я тоже хочу быть успешным. Как человек, ответственный за спорт, я тоже сталкиваюсь с этой дилеммой», — приводит слова Эберля Bild.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли Италия серию поражений Боснии?
  • Италия — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Порадуют ли чемпионы мира зрителей в Чикаго?
  • Аргентина — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Франция не станет себя утруждать
  • Франция — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 9 июня
  • Сегодня в 22:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аргентина — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нидерланды — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Польша — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чехия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.11
  • Прогноз на матч Вила Нова — Сеара
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Гана — ЦАР
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры