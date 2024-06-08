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    Ван Гал: В «Барселоне» ты обязан побеждать

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    Экс-наставник «Барселоны» Луи ван Гал высказался о сложностях в работе главным тренером «сине-гранатовых».

    Луи ван Гал
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    Луи ван Гал

    «В "Барселоне" нужно добиваться хороших результатов. В свои первые два года я выиграл чемпионат. В третий год я дошел до полуфинала Лиги чемпионов, но этого было недостаточно. Ты обязан побеждать.

    В таких клубах только так. Возможно, это хорошо, но я так не думаю. Тот же Бобби Робсон провел успешный год и затем сменил должность в клубе. Это тоже не было логичным.

    Я был его преемником на скамейке "Барсы". Он мог бы разозлиться на меня, когда его перевели на должность технического директора, но он предложил свою помощь и был рядом со мной.

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    • Он был фантастическим человеком, очень трудолюбивым. Я говорю это не потому, что его уже нет, а потому что действительно так считаю», — сказал Луи ван Гал Diario Sport.

    Напомним, что 29-го мая пресс-служба «Барселоны» объявила о назначении Ханс-Дитера Флика на пост главного тренера команды. Ранее «сине-гранатовые» расстались с Хави.

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