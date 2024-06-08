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    Защитник «Арсенала» Салиба рассказал об особой ауре ван Дейка

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    Защитник «Арсенала» Вильям Салиба заявил, что является одним из лидеров обороны в стане «канониров». Футболист сравнил себя с капитаном «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком.

    Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля»
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    Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля»

    «Я не тот, кто много говорит, но я говорю все больше и больше, делаю успехи в этой области. В обороне "Арсенала" я один из лидеров.

    Ван Дейк, скажем, обладает особой аурой. Он босс, он всем руководит. Можно почувствовать, что он пугает форвардов. И я начинаю чувствовать то же самое. Начинаю замечать, что нападающие меня боятся.

    Иногда футболистам, оказывающимся в твоей зоне, становится не очень весело. Когда ты остаешься с игроком один на один, а он отступает, отдает мяч в сторону, избегает дуэли, это доставляет удовольствие», — сказал Салиба L’Equipe.

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