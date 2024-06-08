Защитник «Арсенала» Салиба рассказал об особой ауре ван Дейка

Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля» Фото: globallookpress.com
«Я не тот, кто много говорит, но я говорю все больше и больше, делаю успехи в этой области. В обороне "Арсенала" я один из лидеров.
Ван Дейк, скажем, обладает особой аурой. Он босс, он всем руководит. Можно почувствовать, что он пугает форвардов. И я начинаю чувствовать то же самое. Начинаю замечать, что нападающие меня боятся.
Иногда футболистам, оказывающимся в твоей зоне, становится не очень весело. Когда ты остаешься с игроком один на один, а он отступает, отдает мяч в сторону, избегает дуэли, это доставляет удовольствие», — сказал Салиба L’Equipe.
В прошедшем сезоне защитник провел за «Арсенал» 48 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.