«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с резервным вратарем

Штефан Ортега Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, это связано с возможным уходом из команды Эдерсона.
Ранее сообщалось, что бразилец готов рассмотреть предложения от других клубов, в том числе из Саудовской Аравии.
В связи с этим английский клуб хочет продлить контракт с 31-летним Ортегой. Действующее соглашение рассчитано до июня 2026 года.
Transfermarkt оценивает стоимость Ортеги в девять миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге девять матчей, в которых пропустил семь мячей.