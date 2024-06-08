«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с резервным вратарем

планирует предложить новый контракт вратарю

По информации журналиста Фабрицио Романо, это связано с возможным уходом из команды Эдерсона.

Ранее сообщалось, что бразилец готов рассмотреть предложения от других клубов, в том числе из Саудовской Аравии.

В связи с этим английский клуб хочет продлить контракт с 31-летним Ортегой. Действующее соглашение рассчитано до июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Ортеги в девять миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге девять матчей, в которых пропустил семь мячей.