ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Георгий МамардашвилиМамардашвили, Трубин и еще три лучших молодых вратаря Европы
  • 12:48
    • Сборная Франции: окончательный состав на Евро-2024
  • 12:03
    • Назван окончательный состав сборной Германии на Евро-2024
  • 15:40
    • «Наполи» подпишет защитника «Торино»
  • 14:53
    • «Краснодар» не отпустил Кордобу в «Зенит»
  • 14:38
    • Кварацхелия продлит контракт с «Наполи»
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» хочет продлить контракт с резервным вратарем

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии
    «Манчестер Сити» планирует предложить новый контракт вратарю Штефану Ортеге.

    Штефан Ортега
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Штефан Ортега

    По информации журналиста Фабрицио Романо, это связано с возможным уходом из команды Эдерсона.

    Ранее сообщалось, что бразилец готов рассмотреть предложения от других клубов, в том числе из Саудовской Аравии.

  • «Манчестер Сити» может подписать вратаря «Вердера»
  • Читайте по теме

    • В связи с этим английский клуб хочет продлить контракт с 31-летним Ортегой. Действующее соглашение рассчитано до июня 2026 года.

    Transfermarkt оценивает стоимость Ортеги в девять миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в английской Премьер-лиге девять матчей, в которых пропустил семь мячей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия и Хорватия много не забьют
  • Португалия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Эдмонтон» устроит яркое представление на льду «Флориды»
  • «Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Испания не оставит шансов своему сопернику
  • Испания — Северная Ирландия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Испания — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бельгия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Мексика — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Швеция — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Италия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Франция — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры