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    «Манчестер Сити» продлил контракт с вратарем

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    «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с вратарём Штефаном Ортегой.

    Штефан Ортега
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    Штефан Ортега

    Срок нового соглашения рассчитан до лета 2026 года, информирует клубная пресс-служба. Предыдущий контракт голкипера действовал до лета 2025-го.

    «Я рад остаться в "Манчестер Сити". Это футбольный клуб, который предоставляет игрокам всё, что им нужно для того, чтобы быть лучшими. Каждый день я чувствую новую мотивацию и вызов. Я стал лучше как вратарь с тех пор, как перешёл сюда два года назад», — сказал Ортега после продления контракта.

    Ортега выступает за «Сити» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл 20 матчей за клуб и пропустил 20 голов.

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