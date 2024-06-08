«Манчестер Сити» продлил контракт с вратарем

объявил о продлении контракта с вратарём

Срок нового соглашения рассчитан до лета 2026 года, информирует клубная пресс-служба. Предыдущий контракт голкипера действовал до лета 2025-го.

«Я рад остаться в "Манчестер Сити". Это футбольный клуб, который предоставляет игрокам всё, что им нужно для того, чтобы быть лучшими. Каждый день я чувствую новую мотивацию и вызов. Я стал лучше как вратарь с тех пор, как перешёл сюда два года назад», — сказал Ортега после продления контракта.

Ортега выступает за «Сити» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл 20 матчей за клуб и пропустил 20 голов.