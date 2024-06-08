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    Экс-голкипер «Арсенала» не уверен, что Артета подходит клубу

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    Бывший вратарь «Арсенала» Йенс Леманн высказался о главном тренере «канониров» Микеле Артете.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Артета очень хорошо поработал, поднимая "Арсенал". Но подходит ли он команде сейчас... Я не уверен. (Состоятельность) нужно доказывать.

    Мы могли выиграть АПЛ дважды. В прошлом году "Арсенал" лидировал и за один месяц упустил титул. Кульминацией стал момент, когда Сака промахнулся с пенальти в матче с "Вест Хэмом" при 2:0, в итоге ничья. Минус два очка.

    Люди, нанимающие тренеров, иногда не понимают, что их личность тоже очень важна. Посмотрите на личность тренера. Он победитель или просто хороший парень, который выводит вас на определенный уровень, а потом все заканчивается?» — сказал Леманн The Telegraph.

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    • Напомним, что в сезоне 2023/2024 «Арсенал» занял 2-е место в таблице АПЛ с 89-ю очками в активе, отстав от «Манчестер Сити» на 2 балла.

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