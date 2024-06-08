Барриос рассказал, останется ли в «Зените»

Полузащитниквысказался о своем будущем в команде из Санкт-Петербурга.

«Мое будущее — в "Зените". Планирую наслаждаться двумя последними достижениями — победой в Кубке и в чемпионате. Дома буду наслаждаться и отдыхать.

Итог сезона? Это работа. Успех — это часть работы каждый день. У нас были сложные моменты, но мы смогли все это преодолеть», — приводит слова Барриоса «Спорт-Экспресс».

Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В сезоне-2023/24 30-летний колумбиец сделал 2 результативные передачи в 39 матчах за команду во всех турнирах.