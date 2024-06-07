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    Стало известно, кто может заменить тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Юнайтед» может отправить нидерландского специалиста Эрика тен Хага в отставку в ближайшие дни. Об этом сообщает журналисты Give me Sport.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    По информации источника, основным кандидатом на пост нового тренера «красных дьяволов» является Маурисио Почеттино, недавно покинувший «Челси». Аргентинский специалист не собирается уходить в отпуск и открыт для предложений из клубов английской Премьер-лиги.

    Сообщается, что на текущий момент в «Манчестер Юнайтед» продолжается анализ работы нидерландского специалиста в нынешнем сезоне, по итогам которого будет принято решение о его будущем.

    Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место.

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    Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера «Челси» 21 мая.

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