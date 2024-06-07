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    Президент «ПСЖ» обратился к сотрудникам клуба

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    Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи подвёл итоги сезона для французской команды, обратившись в письме к сотрудникам клуба.

    Насер Аль-Хелаифи
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    Насер Аль-Хелаифи

    «Мы можем чрезвычайно гордиться достижениями нашего учреждения как на поле, так и за его пределами… Особенно гордимся тем, что все наши спортивные команды подпитываются исключительными талантами, выходящими из академий клуба…

    Мы также можем гордиться ценностями командной работы и сплочённости, которые вновь объединили нас в этом сезоне, тем более с учётом вызовов, которые мы принимали в последние месяцы и годы…

    Внутри клуба царит более сильное состояние духа, когда институт ставится превыше всего. Наши успехи обусловлены коллективностью: команды объединены в своих усилиях и выступлениях. Это наполняет меня гордостью, и я хочу, чтобы все работали вместе, как одна команда, как одна семья», — написал Аль-Хелаифи в письме, опубликованном журналистами RMC Sport в социальной сети X (ранее Twitter).

    Напомним, «ПСЖ» в минувшем сезоне под руководством нового тренера Луиса Энрике досрочно стал чемпионом Франции, а также выиграл Кубок и Суперкубок Франции.

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