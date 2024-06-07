Кроос начнет тренерскую карьеру в академии «Реала»

Полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала»сообщил, чем займется после окончания карьеры летом 2024 года, как только завершится чемпионат Европы по футболу 2024 года.

«Будущее? Я продолжу вести подкаст вместе с моим братом Феликсом. И буду работать в академии мадридского "Реала". Также в сентябре стартует Icon League (новый формат футзала). Но также понятно, что сейчас я не собираюсь участвовать в 18 проектах, чтобы быть таким же занятым, как в бытность активным игроком», — приводит слова Крооса AS.

Тони Кроос играл за «сливочных» с 2014 года, перейдя из мюнхенской «Баварии». Всего за «Реал» он провел 465 матчей, забил 28 мячей, сделал 99 ассистов. В составе мадридцев немецкий полузащитник пять раз выиграл Лигу чемпионов, четыре раз стал чемпионом Примеры.