Черчесов выделил двух футболистов по итогам сезона РПЛ

Главный тренер сборной Казахстанавыделил двух футболистов по итогам сезона-2023/2024 в РПЛ.

«Глушенков проявил себя в этом году. Практически в каждом матче он отдавал передачи, играл нестандартно. Про Тюкавина хотел бы то же самое сказать», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч!»

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.

Календарь и таблица РПЛ

Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.