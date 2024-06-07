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    Черчесов выделил двух футболистов по итогам сезона РПЛ

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    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов выделил двух футболистов по итогам сезона-2023/2024 в РПЛ.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Глушенков проявил себя в этом году. Практически в каждом матче он отдавал передачи, играл нестандартно. Про Тюкавина хотел бы то же самое сказать», — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч!»

    После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд.

    Календарь и таблица РПЛ

    Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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