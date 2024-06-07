«Барселона» из-за финансовых трудностей не может регистрировать игроков

«Барселона» нуждается в серьезном финансовом поступлении, чтобы зарегистрировать игроков на следующий сезон. В нынешнем виде более трети их команды не смогут участвовать в турнире.

«Барселоне» необходимо 130 миллионов евро до июля, чтобы зарегистрировать игроков. Из нынешнего состава Иниго Мартинес и Витор Роке не зарегистрированы на следующий сезон. Контракты Серхи Роберто и Маркоса Алонсо истекли, и новые контракты придется перерегистрировать, хотя Алонсо, как ожидается, уйдет, и Роберто тоже вполне может это сделать.

Тем временем молодые игроки Алехандро Бальде, Ламин Ямал, Пау Кубарси и Эктор Форт еще не зарегистрировали свои контракты в Ла Лиге. Но они все еще могут играть по молодежным контрактам. Контракт Гави все еще является предметом юридической тяжбы.

В прошлом сезоне «Барселона» заняла 2-е место в таблице Примеры.