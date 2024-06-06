Зобнин прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака»высказался о назначениина пост главного тренера красно-белых.

Ранее стало известно, что Станкович возглавит команду в новом сезоне.

«Он был топ‑футболистом. Железно в России его все знают. Как тренера знают меньше, но я лично знаю, что он добивался успехов в Венгрии и Сербии. Очень хочется с ним поработать. Италию опустим. Неудачный опыт. Не знаю, какие там были обстоятельства. Мне лично хочется с ним поработать», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 РПЛ 30-летний Роман Зобнин провёл 22 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету полузащитника семь игр и один гол в Фонбет Кубке России.